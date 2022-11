DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA dão força ao argumento da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados de outubro sobre o emprego não-agrícola dos EUA, que mostraram uma forte criação de empregos, mas também uma taxa de desemprego crescente, "de certa forma suportam tudo o que o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse [na quarta-feira]", escreveu Edward Moya, da Oanda, disse ao WSJ. "Não muda nada no que diz respeito à Fed optar por um ritmo mais lento em dezembro, mas o FOMC ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.