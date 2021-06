DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA devem mostrar robustez

(DJ Bolsa)-- Os mercados dos EUA vão focar-se nos payrolls não-agrícolas na sexta-feira, diz o NAB, assim como em qualquer desenvolvimento da proposta de investimento em infraestruturas nos EUA. Alguns indicadores sugerem uma leitura muito forte dos payrolls perto de 1,5 milhões de novos empregos, bastante acima do consenso de 700.000, acrescenta o NAB. Antes dos payrolls, o PMI indústria do Institute for Supply Management deve manter-se ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone