DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA devem mostrar tendência robusta de contratações

(DJ Bolsa)-- Os empregadores dos EUA devem ter acelerado as contratações em junho, numa altura em que as empresas se preparam para um aumento da procura contida nos serviços nos próximos três meses, diz Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM US LLP. A economia dos EUA deve ter acrescentado 750.000 empregos, uma aceleração face aos 559.000 criados em maio e a taxa de desemprego deve ter recuado para 5,6%, diz. No que toca aos setores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone