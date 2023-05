DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA devem revelar abrandamento do mercado laboral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O emprego dos EUA deve abrandar em maio, com os payrolls não-agrícolas a revelarem uma criação de emprego líquida de 200.000, antecipa Andrew Hunter, da Capital Economics, num relatório. A leitura ficaria abaixo dos 253.000 de abril. "Embora a taxa de desemprego continue excecionalmente elevada, o relatório também deve dar mais indicações de que o crescimento salarial está a abrandar." ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.