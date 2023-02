DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA podem comprometer cortes da Fed já este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA de janeiro "implicam mais um aumento ou dois nas taxas e, de seguida, uma provável pausa", disse Gregory Faranello, da AmeriVet, ao WSJ. "No mínimo, coloca em causa os cortes de juros para este ano." Faranello observa que os dados dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego e o relatório JOLTS "não sugeriram nenhum enfraquecimento"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.