DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA podem sofrer correção

(DJ Bolsa)-- O aumento da criação de empregos em janeiro assustou os mercados, mas deve ser citado pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, como uma conquista no discurso do Estado da União desta noite, disse Steven Blitz, da TS Lombard. Mas Blitz adverte que pode haver uma "correção" a caminho "quando o ajuste sazonal reduzir os aumentos não ajustados". Além disso, "outros dados retratam uma economia nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.