DJ MARKET TALK: Payrolls dos EUA podem superar bastante a leitura da ADP

(DJ Bolsa)-- Há indicações de que o relatório do emprego dos EUA de sexta-feira pode ser bastante mais elevado do que os dados da ADP desta quarta-feira sugerem, refere Ian Shepherdson, da Pantheon, numa nota. A ADP disse que o setor privado dos EUA somou 103.000 empregos em novembro, quando os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam 128.000. A leitura abaixo das estimativas pressionou as yields dos Treasurys, suportando as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.