DJ MARKET TALK: Payrolls podem traçar cenário económico "sem aterragem" nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Está a começar a parecer mais um cenário "sem aterragem" para Torsten Slok, da Apollo, após o forte relatório dos payrolls dos EUA na sexta-feira. "Num cenário sem aterragem, a economia não desacelera e os riscos de subida para a inflação regressam após a queda inicial da inflação impulsionado por melhorias na cadeia de distribuição", disse o economista-chefe no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.