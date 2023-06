DJ MARKET TALK: PBOC deve avançar com mais alívio além do corte esperado

(DJ Bolsa)-- O Banco Popular da China, ou PBOC, deve cortar o rácio de reservas, ou RRR, em 25 pontos base no 3T para libertar mais fundos para os bancos para ajudar a economia, diz o Maybank. Além da esperada redução de 10pb das loan prime rates na próxima semana, as taxas de empréstimos benchmark também podem descer este ano, acrescenta. Mas o banco central da China poderá esperar até ao final do 3T ou 4T tendo em conta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.