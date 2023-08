DJ MARKET TALK: PBOC deve continuar a cortar taxas de juro

(DJ Bolsa)-- A China deve continuar a cortar as taxas de juro para aliviar os crescentes riscos financeiros e evitar riscos sistémicos na economia, disseram os economistas do ANZ Zhaopeng Xing e Raymond Yeung, depois de o PBOC ter cortado as duas taxas de juro mais importantes. Serão necessários mais cortes para suavizar choques financeiros no curto prazo e ganhar tempo para reformas estruturais, já que a desaceleração económica ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.