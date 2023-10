DJ MARKET TALK: PBOC deve cortar rácio de reservas em 50 pontos base este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco Popular da China, ou PBOC, deve cortar o rácio de requisitos de reservas em 50 pontos base até ao final deste ano para facilitar a emissão de obrigações, diz o HSBC numa nota aos clientes. Beijing anunciou planos para emitir CNY1 bilião de obrigações soberanas adicionais. O HSBC diz que a medida deve ser positiva para o crescimento, embora o efeito possa ser sentido apenas no próximo ano. O aumento ...