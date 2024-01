DJ MARKET TALK: PBOC pode anunciar mais cortes de reservas este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A China deve anunciar mais cortes dos requisites de reservas dos bancos este ano e o primeiro corte de taxas de empréstimos pode surgir já em fevereiro, dizem os analistas do Citi China Economics numa nota de research. Os analistas preveem mais dois cortes dos requisitos de reservas de 50 pontos base este ano. Os desempenhos mistos dos PMI indicam necessidade de mais intervenção política para manter o crescimento económico,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.