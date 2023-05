DJ MARKET TALK: PBOC poderá cortar taxas LPR em 10 pontos base no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento da China poderá abrandar no segundo semestre, necessitando de uma política monetária mais acomodatícia, diz o Maybank, reiterando o cenário de um segundo corte do rácio de reservas, ou RRR, em 25 pontos base e 10 pontos base das taxas loan prime rates a 1 e a 5 anos no segundo semestre. O PBOC manteve na segunda-feira as taxas LPR a 1 e a 5 anos nos 3,65% e 4,30%, respetivamente, pelo nono mês consecutivo.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.