DJ MARKET TALK: PCE dos EUA mostra que Fed tem trabalho pela frente

(DJ Bolsa)-- A taxa de juro da Reserva Federal dos EUA tem atingido o pico em termos históricos sempre que o banco central conseguiu colocar as taxas acima do indicador preferido de inflação -- o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, -- diz a Morgan Stanley Wealth Management. Com o PCE subjacente pouco acima de 5%, mesmo com uma subida de 50 pontos base esta semana, a Fed "ainda tem trabalho pela frente", dizem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.