DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio de desemprego devem subir nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego devem subir depois dos anúncios de despedimentos, diz Ian Shepherdson, da Pantheon, numa nota sobre a subida dos pedidos semanais para 198.000 face a 191.000. "O nível de pedidos continua extremamente baixa, mas o fundo do ciclo está provavelmente agora no passado e olhando para a frente o impacto desfasado da subida dos anúncios de despedimentos deve levar a um aumento significativo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.