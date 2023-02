DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio de desemprego dos EUA dão sinal de robustez

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA subiram, mas permanecem abaixo de 200.000, observa o economista-chefe do Santander, Stephen Stanley. "Os números dos pedidos tendem a ser voláteis na viragem do ano (…) devido aos feriados frequentes, clima e alta rotatividade sazonal no mercado de trabalho", disse Stanley em nota. "No entanto, a recente série de números baixos foi impressionante e condiz com o vigor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.