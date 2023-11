DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio de desemprego dos EUA podem não indicar tendência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A subida inesperada dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA é uma situação atípica que "é melhor ignorar até que a tendência dos movimentos semanais comece a apontar consistentemente numa direção", disse Stephen Stanley, do Santander. Stanley diz que "distorções modestas" decorrentes da greve dos trabalhadores da indústria automóvel contaminam os números,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.