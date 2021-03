DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio de desemprego dos EUA rumam a mínimos

(DJ Bolsa)-- Com o dissipar das tempestades do Texas, os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA devem regressar à tendência descendente com base na reabertura gradual e contínua do setor dos serviços e a maior abrangência da vacinação, refere Thomas Simons, economista do Jefferies. Os níveis de pedidos da semana passada ficaram perto do mínimo da era Covid-19 de 711.000, registado na semana de 7 de novembro, e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

