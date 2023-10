DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio de desemprego dos EUA vão subir "substancialmente"

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos EUA "parecem agora estar a subir progressivamente depois da queda de setembro", refere Ian Shepherdson, da Pantheon, numa nota acerca dos dados semanais divulgados esta quinta-feira, que aumentaram menos que o esperado para 207.000, face a 205.000. Shepherdson diz que "é claro que a subida inicial dos despedimentos no final do ano passado, concentrada no setor tecnológico,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.