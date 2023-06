DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio de desemprego dos EUA vistos como estáveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O que é importante acerca dos dados desta quinta-feira nos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA é que "os números mantêm-se estáveis em vez de apresentarem uma tendência de subida", refere Stephen Stanley, do Santander, numa nota. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram 2.000 para 232.000 na semana que terminou a 27 de maio. "Penso que podemos justamente colocar a tendência ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.