DJ MARKET TALK: Pedidos de subsídio vão aumentar taxa de desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA devem continuar a subir, levando o emprego a começar a cair no quarto trimestre, referem economistas da Piper Sandler numa nota. "Estamos na fase inicial de uma fragilidade laboral", referem, indicado que os pedidos "são o melhor indicador avançado da solidez laboral". Notam ainda que o indicador "estagnou depois de ter saído do mínimo cíclico de ...