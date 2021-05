DJ MARKET TALK: Pequena subida de taxas pode acalmar receios com inflação

(DJ Bolsa)-- À medida que os responsáveis da Reserva Federal dos EUA se aproximam da discussão sobre reduzir os estímulos monetários, nenhum mencionou até agora uma subida das taxas de juro para conter o aumento da inflação que consideram temporário. Mas para Richard Curtin, responsável pela sondagem de confiança do consumidor da Universidade do Michigan, pode ser positivo um afastamento das taxas perto de zero.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone