DJ MARKET TALK: Perdas da Allianz com a Structured Alpha serão de EUR3,5mM

(DJ Bolsa)-- As perdas da Allianz com a Structured Alpha Funds podem atingir os EUR3,5 mil milhões, de acordo com o caso base do Berenberg. Embora um prejuízo de EUR3,5 mil milhões, incluindo indeminizações de donos de fundos e multas do Departamento de Justiça dos EUA, ou DOJ, "teria claramente um impacto na solvência e capital da Allianz", seria possível e recuperado bem em menos de um ano, diz o Berenberg. O banco ...

