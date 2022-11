DJ MARKET TALK: Perdas do Credit Suisse mostram que pior ainda está para vir

(DJ Bolsa)-- Os fluxos de saída do quarto trimestre do Credit Suisse confirmam que a situação do banco vai piorar antes de melhorar, dizem os analistas do Jefferies Flora Bocahut e Theo Massing, numa nota. A magnitude dos fluxos de saída do banco suíço revelada na atualização do banco foi surpreendente, especialmente na divisão de gestão de fortunas, onde 10% dos ativos sob gestão foram perdidos em apenas seis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.