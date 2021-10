DJ MARKET TALK: Persistência do BCE pode levar a reavaliação de previsões de taxas

(DJ Bolsa)-- Salientar a persistência política do Banco Central Europeu na reunião de quinta-feira "pode motivar alguma reavaliação das expectativas de taxa de juro do mercado", diz Peter Goves, da MFS Investment Management. Os mercados estão a descontar uma subida de quase 10 pontos base das taxas de juro por parte do BCE antes do final de 2022. Enquanto os membros do conselho de governadores do BCE continuam a avaliar como ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

