DJ MARKET TALK: Perspetivas da Zona Euro ajudadas pela queda do preço da energia

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve crescer em 2023 com o cenário de recessão no inverno evitado, diz Martin Wolburg, economista sénior da Generali Investments, numa nota. O produto interno bruto da Zona Euro deve crescer 0,7% este ano, bastante mais que os 0,2% previstos anteriormente e que o consenso de uma estagnação, diz Wolburg. "Sem os riscos de perturbação da energia, preços mais baixos dos bens energé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.