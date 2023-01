DJ MARKET TALK: Perspetivas de cortes de taxas da Fed no segundo semestre sobem

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA poderá cortar as taxas de juro na segunda metade de 2023 em até 100 pontos base perante a desaceleração da inflação e a fraca economia, refere economista-chefe internacional do ING, James Knightley, numa nota. "Defendemos fortemente a perspetiva de que, com a inflação a abrandar rapidamente e a recessão a parecer inevitável, o segundo semestre vai assistir a cortes de taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.