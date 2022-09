DJ MARKET TALK: Perspetivas de crescimento dos lucros, vendas da Roche atraem

(DJ Bolsa)-- A Roche é uma das empresas líderes entre as gigantes europeias devido ao forte poder de preços e robustez abrangente, dizem os analistas do Credit Suisse, numa nota, revendo em alta a recomendação das ações para outperform. A principal atração escondida da farmacêutica suíça é o crescimento das vendas subjacentes de 6% e a taxa de crescimento anual subjacente composta de 9,5% para o Ebita ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone