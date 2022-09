DJ MARKET TALK: Perspetivas de crescimento económico da China continuam contidas

(DJ Bolsa)-- A recuperação económica da China deve continuar contida ao longo do primeiro trimestre de 2023, com o país a manter a política da Covid-19 e o mercado imobiliário a permanecer fraco, dizem os economistas da S&P Global Louis Kuijs e Vishrut Rana, numa nota. Os economistas cortaram a previsão de crescimento de 2022 para 2,7% face a 3,3%, dizendo que apesar de o recente alívio da política poder suportar o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.