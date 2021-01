DJ MARKET TALK: Perspetivas de dividendo da BHP continuam otimistas

(DJ Bolsa)-- Os investidores da BHP Group não devem perder a esperança nas perspetivas de dividendo apesar do primeiro semestre complicado, diz a RBC Capital Markets. A mineira disse esta semana que produziu mais minério de ferro e menos carvão, cobre e petróleo no primeiro semestre, tendo sinalizado um encargo com imparidades entre $1,15-$1,25 mil milhões numa unidade de carvão australiana. A RBC diz que os custos extraordiná... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone