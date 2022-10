DJ MARKET TALK: Perspetivas de inflação da China continua benignas

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de inflação da China continuam benignas apesar de o índice de preços no consumidor, ou IPC, ter alcançado máximos de 29 meses em setembro, diz a Capital Economics. O aumento de 2,8% do IPC em setembro deveu-se à subida do preço dos bens alimentares e isso deve ser temporário, diz a firma. Entretanto, a inflação subjacente alcançou mínimos de 18 meses a 0,6% em termos homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.