DJ MARKET TALK: Perspetivas de lucro do Lloyds de longo prazo parecem sólidas

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de lucro de longo prazo do Lloyds Banking Group parecem sólidas, apesar das tendências ligeiramente fracas na margem financeira, diz o Barclays. Os lucros do Lloyds no segundo trimestre corresponderam às expectativas e melhoraram a orientação para o total do ano, nota o Barclays. Ainda assim, os investidores devem concentrar-se nas tendências da margem financeira no segundo semestre e 2024, que podem estar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.