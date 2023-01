DJ MARKET TALK: Perspetivas de retalho do Reino Unido são encorajadoras

(DJ Bolsa)-- A sondagem às vendas a retalho do Reino Unido no mês de dezembro da BRC-KPMG registou um crescimento com pouca diferença entre as categorias alimentares e não-alimentares, mas os volumes foram notavelmente mais baixos, diz Clive Black, analista da Shore Capital, numa nota. Apesar de um período desafiante, é encorajador que o cenário da época festiva tenha sido melhor do que o esperado e que a probabilidade de alertas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.