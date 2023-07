DJ MARKET TALK: Perspetivas para a Alemanha parecem fracas

(DJ Bolsa)--Os dados da produção industrial da Alemanha -- que caiu 0,2% em maio -- mostram que a produção terá recuado no segundo trimestre, e as perspetivas para o setor são fracas, disse Franziska Palmas, economista da Capital Economics para a Europa. Sondagens à indústria e dados oficiais sobre a quilometragem de camiões em junho apontam para uma nova contração da produção industrial, e a fraca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.