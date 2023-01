DJ MARKET TALK: Perspetivas para indústria da Alemanha são cinzentas

(DJ Bolsa)-- O setor industrial da Alemanha teve um desempenho melhor que o esperado no 4T, uma vez que os receios sobre o racionamento de energia diminuíram, mas a atividade industrial ainda está fraca e não se vislumbram melhorias, diz o responsável global de macroeconomia do ING, Carsten Brzeski, numa nota. "Apesar do recente regresso do otimismo demonstrado pela melhoria dos indicadores de sentimento, a forte queda das novas encomendas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.