DJ MARKET TALK: Pessimismo do consumidor pode sinalizar recessão no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A descida da confiança do consumidor pode ser um sinal, à medida que o Reino Unido se dirige para uma recessão, diz Philip Shaw, da Investec, numa nota. O sentimento do consumidor sobre a economia e a sua situação de finanças pessoais desceu seis pontos este mês, pondo um fim à tendência dos últimos meses de melhoria da confiança, de acordo com uma sondagem da firma de research GfK. O peso sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.