DJ MARKET TALK: Pessimismo mais enraizado na confiança empresarial da Alemanha

(DJ Bolsa)-- A queda do índice Ifo da Alemanha sugere que as expectativas de recuperação da economia podem ter acabado antes de sequer começarem, de acordo com o responsável de global de macroeconomia do ING, Carsten Brzeski. O índice tem estado numa tendência de subida desde o outono, apesar de a economia alemã ter contraído 0,5% no quarto trimestre de 2022 e 0,3% no primeiro trimestre de 2023, o que indica uma desconexã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.