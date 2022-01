DJ MARKET TALK: Petróleo acelera com instabilidade no Cazaquistão

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo aceleram, com o crude WTI a subir 1,4% para um máximo de seis semanas de $78,07 por barril, perante os protestos no Cazaquistão que levaram à demissão do governo do país. O Cazaquistão produz cerca de 1,6 milhões de barris por dia e, embora não seja membro da OPEP, faz parte da chamada aliança OPEP+, que foi criada há vários anos e inclui a Rússia. Tom Kloza, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

