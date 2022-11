DJ MARKET TALK: Petróleo afunda após notícia de possível aumento de oferta da OPEP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo afundam depois de o Wall Street Journal ter noticiado que a Organização dos Países Produtores de Petróleo, ou OPEP, considera aumentar a produção de crude. O Brent cai 5,8% para $82,54 por barril, enquanto o WTI perde 5,6% para $75,59, ambos em mínimos de vários meses. A Arábia Saudita e outros países-membros da OPEP estão a discutir um aumento da produçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.