DJ MARKET TALK: Petróleo aproxima-se de mínimo de três semanas com libertação de reservas

(DJ Bolsa)-- O petróleo sobe, mas continua perto do nível mais baixo em três semanas depois dos esforços coordenados dos membros da Agência Internacional de Energia, ou AIE, para libertarem petróleo das suas reservas. O Brent sobe 1,2% para $102,28 por barril. A AIE deve libertar 60 milhões de barris de petróleo, contribuindo para os 180 milhões de barris dos EUA nos próximos seis meses. Embora o montante a ser libertado ...

