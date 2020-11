DJ MARKET TALK: Petróleo avança devido a ataque a estação da Saudi Aramco

(DJ Bolsa)-- Os futuros do WTI avançam 0,9% esta segunda-feira, impulsionados em parte pelo otimismo sobre as vacinas para o coronavírus. As notícias de um alegado ataque a uma estação de distribuição da Saudi Aramco em Jeddah, Arábia Saudita, também estão a impulsionar a subida dos preços. "Apesar de a geopolítica ter estado em segundo plano este ano devido à preocupação do mundo em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone