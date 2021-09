DJ MARKET TALK: Petróleo cai após Aramco cortar preço de venda

(DJ Bolsa)-- Os futuros do Brent caem 1% para $71,88 por barril e os futuros do WTI perdem também 1% para $68,59 por barril, pressionados pelo corte do preço oficial de venda da Saudi Aramco para todas as categorias de crude para envio para a Ásia em outubro, diz Warren Patterson, do ING. "Embora o corte fosse esperado pelo mercado, foi maior do que o previsto", acrescenta, com "a combinação de descida da produção ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

