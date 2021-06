DJ MARKET TALK: Petróleo cai com novos confinamentos e propagação de variantes

(DJ Bolsa)-- O Brent desce 1,1% para $74,56/barril e os futuros do WTI recuam 1,1% para $73,23/barril. Os preços continuam perto de máximos de vários anos, mas os ganhos recuaram à medida que a sessão desta segunda-feira progredia devido às notícias negativas sobre o vírus na Europa, Sudeste Asiático e Austrália, de acordo com Louise Dickson, da Rystad Energy. "A previsão de recuperação da procura ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

