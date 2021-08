DJ MARKET TALK: Petróleo cai com receios sobre procura da China

(DJ Bolsa)-- O Brent cai 0,5% para $69,16 por barril e os futuros do WTI descem 0,5% para $66,69 por barril, ainda pressionados pelos dados abaixo do esperado da China. "A ameaça da variante Delta para a procura de petróleo, em conjunto com a menor procura sazonal e aumento da produção da OPEP+, estão a dificultar a vida aos preços", diz Helge Andre Martinsen, da DNB Markets. Com os mercados a caírem de forma geral, e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

