DJ MARKET TALK: Petróleo cai com traders a avaliarem riscos da China

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo caem esta quinta-feira, com os traders à espera do fim do ano a considerarem os potenciais efeitos da reabertura da China. O Brent cede 1,5% para $82,75 por barril, ao passo que o WTI desce 1,4% para $77,83 por barril. As recentes decisões de Beijing de aliviar as restrições da Covid-19 podem elevar a procura por petróleo da China, mas também geraram um aumento dos casos no país. Vá...