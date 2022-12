DJ MARKET TALK: Petróleo continua com ganhos após duas semanas de aumentos

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo WTI iniciaram uma semana mais curta de negociação com a continuação do ímpeto bullish, subindo 0,3% para $79,83 por barril, depois de ter atingido um máximo de quase quatro semanas, num momento em que os investidores esperam mais quedas nos inventários de crude norte-americanos devido ao aumento da procura e da redução das vendas da Reserva Estratégica de Petróleo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.