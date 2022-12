DJ MARKET TALK: Petróleo deve registar ganhos anuais

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo sobem esta sexta-feira, o último dia de negociação do ano, com a liquidez reduzida a gerar alguma volatilidade. O Brent ganha 0,4% para $83,80 por barril, ao passo que o WTI avança 0,4% para $78,68 por barril. Apesar de ter cedido praticamente todos os ganhos do início do ano, ambos os contratos de referência devem terminar o ano com ganhos leves. O Brent pode registar ganhos de 7,7% e o WTI ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.