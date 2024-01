DJ MARKET TALK: Petróleo dispara após explosões com fatalidades no Irão

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo sobem acentuadamente depois de explosões durante uma cerimónia terem provocado a morte de mais de 100 pessoas no Irão. Os preços do petróleo estavam com dificuldade em subir no início da negociação até as notícias dos ataques terem levado os preços a subir. O WTI sobe 3,5% para $72,82 e o Brent ganha 3,2% para $78,31. A agência de notícias Tasnim do Irã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.