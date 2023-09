DJ MARKET TALK: Petróleo em máximo de 10 meses com cortes sauditas

(DJ Bolsa)-- Os futuros do petróleo sobem pela terceira semana e o mercado deve entrar mais em deficit. O Brent ganha 0,7% para $94,55 por barril, um novo máximo de 10 meses. O benchmark internacional subiu em 14 das últimas 18 sessões de negociação. O WTI soma 0,8% para $91,52 por barril. O corte de produção de 1 milhão de barris por dia da Arábia Saudita, mais o plano de manter os cortes até ao fim do ano, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.