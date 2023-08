DJ MARKET TALK: Petróleo em máximos de vários meses antes da inflação dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo de referência para os EUA subiram para um máximo de nove meses antes dos dados da inflação norte-americana. O WTI chegou aos $84,60 por barril, o nível mais elevado desde meados de novembro. O Brent alcançou $87,84, um máximo de cerca de sete meses. "Os receios de oferta continuam a suportar os preços", refere o Saxo numa nota, apontando para uma ameaça às expediç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.